Le droit d’exploitation et d'utilisation des plages sera accordé à sept établissements hôteliers proches des stations balnéaires lors de la saison estivale 2021, à condition de garantir la gratuité d'accés aux plages, a-t-on appris mardi auprès de la direction du tourisme, de l’artisanat et le travail familial. Sept hôtels publics et privés classés deux, trois et quatre étoiles situés dans les communes d'Ain El Turck, El Ançor et Bousfer recevront une licence leur permettant l’exploitation touristique des plages dans le but d’organiser cette activité, a souligné le directeur du secteur, Kaim Benamar Belabbès. Cette procédure,en application de l'instruction ministérielle conjointe entre les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, en date du 31 mai 2021, donne la priorité d''octroi du droit de concession pour l'exploitation touristique et l'utilisation des plages adjacentes. aux établissements hôteliers, a fait savoir la même source. Ces établissements bénéficieront de l'autoris ation d'utilisation touristique des plages à partir du 1er juillet prochain. A noter que les demandes d’obtention de ce droit sont déposées au niveau des services communaux concernés. Cette licence accompagnée d'un cahier de charges où l'établissement hôtelier doit prendre en charge le nettoiement de l'espace attribué et veiller à ce que que le matériel (tables, chaises et parasols) soit de bonne qualité et porte une couleur uniforme, en plus d'assurer la sécurité des estivants et délimiter la zone de baignade, indique-t-on.