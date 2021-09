Le marathon technologique féminin "She's IN TECH Challenge" pour l’innovation et l'entrepreneuriat, gelé depuis plusieurs mois à cause de la crise sanitaire, vient d’être relancer avec de nouvelles échéances, a-t-on appris Dimanche, auprès de ses initiateurs. Lancé en mars dernier, puis gelé à cause de la crise sanitaire du covid-19, ce concours national féminin est ouvert à toute femme algérienne qui a une idée novatrice dans le domaine technologique, rappelle la directrice de la startup organisatrice "Nfsya Tech", Djalila Rahali. La finale du marathon est prévue au cours du mois de décembre, et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre en cours, a-t-elle indiqué. Sur 16 finalistes, 8 lauréates seront distinguées dans sept domaines, à savoir l'énergie, la finance et l'assurance, la Diaspora, le transport, la santé, la santé mentale et la culture, a précisé Mme. Rahali. Les inscriptions sont ouvertes à toutes les femmes (étudiantes, employées, femmes au foyer, femmes rurales, femmes entrepreneures ou cheffes de groupe), qui ont une idée ou un projet dans l'un des domaines du concours, a-t-on souligné.