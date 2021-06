Un quota de 1.500 logements publics locatifs sera réceptionné dans les prochains jours dans les communes de Bethioua et Sidi Benyebka (Oran), a-t-on appris auprès de la direction de wilaya du logement. Ce quota comprend 1.000 logements dans la commune de Bethioua, 300 autres dans la localité de Chehaïria relevant de la même collectivité locale et 200 autres unités de la même formule dans la commune de Sidi Benyebka. Les travaux d’aménagement extérieur concernant ce quota de logements ont été achevés, notamment le raccordement aux différents réseaux (eau potable, gaz et électricité), ainsi que le bitumage des routes, la réalisation d’espaces verts, les aires de jeux pour enfants, l’éclairage public et autres. Les services de Sonelgaz se sont attelés à faire fonctionner l’éclairage public au niveau de ces sites, alors que l’OPGI a entrepris les travaux de nettoyage de ces sites, sachant que les travaux seront achevés vers la fin du mois de juin en cours. Une opération de distribution des logements est programmée pour le 5 juillet prochain à l’occasion de la double célébration de la fête de l’indép endance et de la jeunesse, a-t-on indiqué. Pour rappel, la commission de wilaya, qui comprend le représentant du wali et les différents services, à savoir les services du logement, de l’urbanisme et de l’OPGI, a pour mission de contrôler les différents programmes de logement à travers les daïras et communes de la wilaya programmés pour être attribués au mois de juillet prochain.