Le premier tronçon du projet du dédoublement de la voie reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest doit être réceptionné vers la fin de l’année en cours, a-t-on appris, dimanche, des services de la wilaya. Les travaux de réalisation de ce tronçon long de 8 km sur un total de 26 du projet de dédoublement de la voie du port d’Oran se déroulent à un rythme accéléré et tirent à leur fin avant leur livraison à la fin de l’année en cours. Il est attendu la mise en service de ce projet totalement le premier semestre de l’année prochaine. Avec la réception de ce tronçon menant vers les pénétrantes no 4 et 5 , une plus grande fluidité sera assurée dans le trafic des camions se rendant vers le port via l’ancienne route. Ce trafic est estimé actuellement à 1.600 camions par jour, ce qui crée un désagrément de la circulation. Ce premier tronçon se compose de trois couloirs dans chaque direction. Sa réalisation a accusé du retard en raison du terrain difficile jouxtant la mer, en plus de problèmes techniques tels que des glissements de terrain et autres, qui ont finalement été pris en charge selon la di rection des travaux publics de la wilaya. Pour rappel, le projet a récemment bénéficié d'un montant de 12 milliards DA pour l’achèvement des travaux de réalisation de la double voie, ce qui a grandement contribué à accélérer le rythme de sa livraison dans les délais impartis, a-t-on indiqué. Le taux d'avancement des travaux de ce projet a atteint 95%. Sa réalisation est confiée à un groupe algéro-turc (Makyol) pour un coût total estimé à 40 milliards DA, rappelle-t-on.