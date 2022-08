Les communes de Boutlélis et Misserghine (wilaya d’Oran) ont enregistré, mardi, une perturbation dans l’alimentation en eau potable à cause d’une panne de la conduite de transfert d’eau, a-t-on appris de la cellule d’information de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) . La même source a indiqué qu'une cassure dans la conduite de transfert d'eau potable du barrage Beni Bahdel, dans la wilaya de Tlemcen, vers la station de Brédeah, dans la commune de Boutlélis, a été causée par une entreprise privée qui réalise un projet au profit de la commune de Boutlélis, ce qui a entraîné une perturbation de l'approvisionnement en eau potable au niveau des communes de Boutlélis et Misserghine. La perturbation, qui touche dans la commune de Misserghine, Hai Naib et douar Hachem, pourra durer 24 heures, a-t-on fait savoir. La plupart des communes de la wilaya d’Oran enregistrent, depuis le début de la saison estivale, une stabilité en alimentation en AEP, grâce aux interventions menées de concert avec les services de la wilaya pour rétablir les pannes dans les conduites principales de tr ansfert de l’eau à travers le couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a-t-on souligné.