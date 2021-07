Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés via l'accord Opep+ ont repris vendredi soir leurs discussions destinées à statuer sur les quotas de production à compter du mois d'août, après avoir échoué à s'entendre la veille.

Les pays producteurs ont démarré vers 15H00 GMT par une réunion technique (JMMC) en visioconférence, selon une source proche de l'organisation. Est ensuite prévu le sommet ministériel proprement dit.

Autour de la table, les treize membres historiques emmenés par l'Arabie saoudite et les dix membres conduits par la Russie.

La veille, les différents protagonistes s'étaient séparés sans trouver de compromis.

Les discussions ont buté sur une "objection de dernière minute soulevée par les Emirats arabes unis à un accord conclu plus tôt dans la journée entre la Russie et l'Arabie saoudite", les deux poids lourds de groupe, affirment les analystes .Abou Dhabi voudrait relever son volume de production de référence, à partir duquel est calculé son quota, "de l'ordre de 600.000 barils par jour" pour atteindre 3,8 millions de barils par jour, une barre qui lui permettrait d'augmenter de façon plus importante sa production, précise Ole Hansen, de Saxobank.

Mais en cas d'aval, "les autres membres pourraient protester", prévient Louise Dickson, de Rystad.

L'alliance s'est donnée pour mission de fixer le niveau de sa production à compter d'août, voire au-delà.

L'agence financière Bloomberg, citant une source anonyme, avançait jeudi le retour d'un volume de 2 millions de barils par jour d'ici fin 2021, à raison de 400.000 barils par jour chaque mois, une option qui n'a donc pas été actée jeudi.