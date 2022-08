Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part mercredi, aux travaux de la 31ème réunion ministérielle Opep-Non Opep (Opep+) qui se tiendra par visio-conférence, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Regroupant les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération, cette réunion sera précédée, le même jour, par les travaux de la 43ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), a précisé la même source. "Ces deux réunions seront consacrées à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme", ajoute le document. La réunion du JMMC aura également à évaluer, sur la base du rapport établi la veille, par le Comité technique conjoint de suivi (JTC), "le niveau de respect des engagements de production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois de juin 2022", conclut le ministère.