Le Conseil de sécurité des Nations unies tient, lundi à New York, un débat public au niveau ministériel sur les armes légères et de petit calibre (ALPC), placé sous le thème "L'impact du détournement et du trafic d'armes sur la paix et la sécurité".

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, dont le pays assure la présidence du Conseil pour ce mois de novembre, présidera la réunion de lundi qui verra la participation notamment du directeur de l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), Robin Geiss, et un représentant de la société civile d'Amérique latine.

Les Etats non membres du Conseil de sécurité sont invités à participer en présentiel au débat public ou à soumettre une déclaration écrite, qui sera distribuée après la réunion, a-t-on indiqué.

En prévision de ce débat public, le Mexique a fait circuler une note conceptuelle dans laquelle il indique que la réunion se concentrera sur le thème "L'impact du détournement et du trafic d'armes sur la paix et la sécurité".

La note conceptuelle souligne aussi que le flux illimité d'armes continue d'alimenter la violence dans les situations de conflit et de post-conflit, et qu'il s'agit d'une "responsabilité mondiale partagée de rechercher des solutions, sur la base des mandats du Conseil de sécurité et des décisions antérieures".

En outre, le Mexique souhaite que le Conseil examine les efforts déployés pour lutter contre les ALPC dans le contexte de la prévention des conflits et de la mise en œuvre de l'indicateur 16.4 des objectifs de développement durable sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, notamment par la réduction des flux illicites d'ALPC.

Par ailleurs, la note conceptuelle pose plusieurs questions pour aider à orienter la discussion lors du débat de lundi : Comment le Conseil de sécurité peut-il lutter efficacement contre le détournement d'armes vers les zones de conflit sans porter atteinte au commerce légal? et quelles actions le Conseil peut-il entreprendre au-delà de la gestion des armes et des munitions qui s'attaquent réellement au risque de détournement vers des destinataires non autorisés?.

En empêchant les flux illicites d'armes, comment les embargos sur les armes du Conseil de sécurité peuvent-ils mieux compléter les traités internationaux et régionaux pertinents relatifs aux ALPC?. Et comment le Conseil de sécurité peut-il mieux utiliser ses organes subsidiaires formels et informels pour concevoir des réponses adéquates aux défis posés par les flux illimités d'ALPC ?.

A souligner que le Conseil de sécurité a discuté des ALPC à plusieurs reprises ces derniers mois. Le 16 septembre, le Mexique avait organisé une réunion virtuelle selon la formule +Arria+ sur la menace à la paix et à la sécurité internationales posée par le commerce illicite des ALPC.

Son objectif était de donner une impulsion à la question à la suite de la septième Réunion biennale des Etats (BMS7) sur le Programme d'action des Nations unies pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (UNPoA) et la septième Conférence des Etats parties (CSP7) au Traité sur le commerce des armes (TCA), qui se sont tenues respectivement du 26 au 30 juillet et du 30 août au 3 septembre.

Le 6 octobre, le Kenya avait aussi organisé une réunion d'information sur la menace posée par le flux illicite d'ALPC dans les opérations de paix, l'un des événements marquants de la présidence kényane du Conseil d'octobre.

Le Haut Représentant pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, avait ainsi informé le Conseil du septième rapport biennal du Secrétaire général sur les ALPC, soumis le 30 septembre, conformément à la résolution

2220 du 22 mai 2015, la seule résolution thématique du Conseil de sécurité axée sur les ALPC.