Le responsable a précisé que 47 000 Palestiniens avaient cherché refuge dans 58 écoles de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), tandis que 28 700 avaient cherché refuge auprès de leurs proches dans d'autres régions palestiniennes.

Depuis le 13 avril dernier, la situation dans les territoires palestiniens a explosé à la suite des attaques de la police sioniste et les colons à El Qods occupée, en particulier contre la mosquée Al-Aqsa et ses environs, et le quartier "Sheikh Jarrah" (centre).

La situation a gagné en tension le 10 mai dernier, lorsque l'occupation a lancé une agression au moyen d'avions de combat et d'artillerie lourde contre les Palestiniens dans la Bande de Ghaza, entraînant, jusqu'à jeudi matin, 230 morts, dont 65 enfants et 39 femmes, en plus de 1 710 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé dans la Bande de Ghaza.

Du côté de la Cisjordanie, 28 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués, et près de 7 000 autres blessés, y compris dans la ville d'El Qods, lors d'affrontements avec l'armée israélienne, au cours desquels des balles réelles et des bombes lacrymogènes ont été utilisées pour disperser les Palestiniens.