"Nous étions amenés à encourager l'enregistrement des produits d'oncologie médicale et à élargir la gamme afin de lever le monopole sur le marché de certains produits et de localiser un maximum de produits au niveau national. A ce titre, durant l'année dernière (2021, Ndlr), nous sommes passés à la production locale de 9 anticancéreux", a expliqué le Pr. Mansouri à la chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Il a ajouté que "plus de 224 produits dédiés à l'oncologie ont été enregistrés (entre nouvel enregistrement et renouvellement) sur un ensemble de produits qui dépasse les 700 décisions d'enregistrement délivrées en 2021".

Le Pr. Mansouri a précisé que le nombre des nouveaux anticancéreux issus de la biotechnologie enregistrés l'année dernière "a dépassé la quarantaine, dont une dizaine sont des produits innovants".

Par ailleurs, l'invité de la Radio a indiqué que l'autosuffisance en termes de produits pharmaceutiques, d'une manière globale, est évaluée à "plus 70%".

l'ANPP est un organisme chargé notamment d'assurer l'homologation et l'enregistrement de tout ce qui relève du pharmaceutique en général et qui veille à mettre une politique nationale du médicament visant, entre autres, à assurer la disponibilité des médicaments, la réduction de la facture des importations et l'exportation des produits fabriqués localement.