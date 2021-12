L'Office national de la culture et de l'information (ONCI) a tracé un riche programme d'activités culturelles et artistiques comprenant des conférences, des expositions, des projections de films révolutionnaires et de documentaires, ainsi que des spectacles de théâtre et des soirées de poésie, et ce, dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire des Manifestations du 11 décembre 1960, a indiqué un communiqué de l'Office. Ces activités seront organisées du 8 au 15 décembre dans les différentes salles relevant de l'ONCI, à travers le territoire national. Dans ce cadre, les salles Maghreb et Essaâda à Oran abriteront des expositions, des journées de la poésie Melhoun, ainsi que la projection du film révolutionnaire "Patrouille vers l'Est". La salle des Issers à Boumerdes verra la projection de la pièce théâtrale "Héros de Novembre" destinée à un jeunes public. La salle Atlas à Alger connaitra également, à cette occasion, l'organisation de plusieurs activités, dont une conférence nationale sur la femme algérienne, consacrée à plusieurs axes tels que les femmes, la Révolution et le mouvement féministe, en sus de la projection d'un documentaire qui contient des témoignages de moudjahidate. La salle Ahmed Bey de Constantine verra également la présentation d'une pièce de théâtre et l'organisation d'une exposition de photos et de livres, ainsi que des projections cinématographiques. La salle du 8 mai 1945 à Kherrata abritera un programme intellectuel qui comprend une conférence sur le 11 décembre, des représentations théâtrales et des projections cinématographiques. Le complexe culturel Abdelouahab Salim de Tipasa abritera plusieurs activités, dont une exposition d'art et une conférence intitulée "L'importance du 11 décembre dans l'histoire de la Guerre de libération nationale", ainsi qu'une soirée de poésie.