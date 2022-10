Près de 500 femmes et enfants, toutes tranches d'âges confondues, ont participé, samedi au stade 5 juillet (Alger), à la 9e édition du marathon de sensibilisation au cancer du sein, dans le cadre de la célébration d'octobre rose pour la lutte contre cette maladie. Cette 9e édition est différente, car organisée après deux ans d'interruption imposée par la pandémie Covid-19, a indiqué la présidente de l'Association "El Amel" d'aide aux cancéreux, Hamida Kettab. Les organisateurs de cette manifestation, dont des médecins, des associations, des sportifs et des journalistes ont mis l'accent sur l'importance de la pratique du sport dans la prévention contre le cancer du sein et les différents types de maladies chroniques. Pour Mme Kettab, il s'agit d'une occasion "renouvelée" pour sensibiliser la femme algérienne en particulier et la société en général à l'importance de la prévention contre le cancer du sein à travers le dépistage précoce de cette maladie, devenue grâce aux efforts déployés "chronique tout autant que les autres maladies". Et d'ajouter, les femmes les enfants sont les mei lleurs ambassadeurs pour inciter les gens à participer à cette manifestation de sensibilisation, observant une prise de conscience chez les femmes algériennes ces dernières années par rapport à la lutte contre les différents types de cancer. A cette occasion, Mme Kettab a mis l'accent sur la nécessité de faire face au cancer du sein, étant l'un des types de cancer curables dans 99 % des cas si la prise en charge est précoce, d'autant plus que cette maladie affecte en Algérie les jeunes femmes âgées de 35 à 40 ans, contrairement aux pays développés où la maladie apparaît à l'âge de 55 ans et plus. L'association, qui prévoit plusieurs activités de sensibilisation durant le mois d'octobre rose dédié par l'ONU à la lutte contre le cancer du sein, a insisté sur l'impératif de réaliser les examens nécessaires pour prévenir cette maladie, notamment la mammographie dès l'âge de 40 ans. Selon les données du Registre national du cancer de l'Institut national de santé publique (INSP), l'Algérie compte annuellement près de 50.000 nouveaux cas de différents types de cancers, à leur tête le cancer du sein (près de 14.000 nouveaux cas/an). En dépit des campagnes de prévention organisées par les associations et la garantie des soins par l'Etat, les cas de cancer du sein sont dépistés à un stade très avanc é, d'où la difficulté de guérison dans de nombreux cas.