Danone Djurdjura Algérie marque sa présence à l’occasion de sa participation à la 16eme édition du Salon International de la Pharmacie en Algérie - SIPHAL, qui se déroule au niveau du Palais des Expositions, du 23 au 26 février 2022, afin de rappeler l’importance d’une nutrition adaptée pour construire le capital santé des enfants en bas âge.

A travers sa branche Nutrition infantile, Danone Djurdjura Algérie s’engage auprès des professionnels de la santé à promouvoir les bonnes pratiques alimentaires durant les 1000 premiers jours de la vie en encourageant l’allaitement maternel exclusif les six premiers mois et de le poursuivre jusqu’à 2 ans en complément d’une alimentation variée et équilibrée tel que recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Pour les mamans qui ne peuvent pas allaiter, Danone propose des solutions nutritionnelles adaptées à leurs besoins, à travers ses marques phares Blédina & Nutricia. Ces laits destinés aux enfants âgés entre 1 et 3 ans sont conçus pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de ces consommateurs pour une bonne croissance.

“Je souhaite sensibiliser les parents, en particulier les mamans, à l’importance de l’allaitement maternel exclusif dès les premières heures du nouveau-né. C'est un aliment riche et complet qui répond aux besoins des nourrissons. Nous avons, en tant que professionnels de la santé, remarqué que le lait ordinaire est introduit dans l’alimentation des enfants de moins de 3 ans, alors qu’il n’est pas adapté aux besoins de cette catégorie d'âge car pauvre en fer. L’apport journalier en fer est estimé à 7 mg pour l’enfant de 1 à 3 ans, or pour l'atteindre avec du lait ordinaire, il faudrait boire plus de 40 litres de lait par jour, ce qui est inconcevable ! Il est important pour les parents de suivre ces conseils et de consulter leur médecin afin de les accompagner dans la bonne nutrition de leurs enfants pour leur garantir une bonne croissance.” a déclaré Dr Fateh TERBOUK, pédiatre praticien au niveau de la ville de Ysser, Boumerdès à l’issue de son intervention durant le SIPHAL sous le thème : Le risque d’une alimentation non adaptée “carences en fer”.

Fidèle à sa mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, Danone Djurdjura Algérie promeut les bonnes pratiques alimentaires pour tous.