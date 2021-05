NexTimes, représentant officiel de plusieurs marques de montres et accessoires, inaugure sa troisième boutique sise au Garden City Mall Chéraga.

NexTimes a choisi d'installer sa nouvelle boutique qui sera inaugurée aujourd’hui en grande pompe au niveau du Mall Garden City, Cheraga. Avec plus de 1300 modèles de montres et d’accessoires, NexTimes répondra aux attentes des amateurs et amatrices de montres. A travers cette troisième boutique après celle des centres commerciaux Ardis d’Alger et d’Oran, NexTimes dévoile aujourd’hui un univers sophistiqué, à l’ambiance chic et feutrée, permettant aux différentes marques de renom d’exposer l’ampleur de leur savoir-faire avec une élégance rare. C’est l’occasion pour NexTimes de présenter aussi l’expertise et l’originalité de ses bijoux (montres et accessoires) et en avant-première : les nouveautés 2021.Depuis 2013, NexTimes est représentant officiel de plusieurs marques à savoir FOSSIL, SKARGEN, DIESEL, DKNY, ARMANI EXCHANGE, EMPORIO ARMANI, MICHAEL KORS. Pour ce qui est des modèles destinés à la femme; vous en avez pour tous les styles : rebelle et branchée, chic et intemporelle, élégante et discrète, moderne et fashion... Les hommes ne sont pas en reste, ils trouveront leur bonheur à travers des modèles différents pour des styles élégants, audacieux et sobres.

Pour les prix proposés, ils varient selon la marque de 17 000 DA à 95 000 DA.

NexTimes a intégré le e-commerce en proposant une boutique en ligne www.nextimes.dz qui facilite le service d’achat pour les clients avec une livraison gratuite à travers 44 wilayas du pays. Hormis les trois boutiques dont dispose NexTimes, la marque compte une vingtaine de revendeurs officiels qui assurent la disponibilité de produits de qualité.

Nahla Kaddour, en sa qualité de directrice générale de NexTimes qui a intervenu lors de la cérémonie inaugurale a affirmé que, « c'est un honneur pour nous de pouvoir présenter nos gammes de montre et nos bijoux qui accompagneront parfaitement vos tenues de soirée ou de tous les jours. Nous proposons une panoplie de marques et de modèles qui sont le reflet de l’élégance et de la perfection de création ».

Évoquant l’épineuse question de la contrefaçon, Nahla Kaddour, a assuré que « chez NexTimes, nous adoptons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les produits contrefaits. Nous luttons ainsi contre la fabrication et la distribution des montres de contrefaçon afin de garantir la sécurité et la satisfaction de nos clients à l'égard de nos marques. Nos boutiques garantissent des produits authentiques et mettent à disposition des clients un excellent service après-vente»

Les montres proposées par NexTimes, offrent une garantie internationale qui s’étale sur 2 années et également une disponibilité de pièces de rechange 100% authentiques. En parallèle de l’ouverture de la boutique, NexTimes a concocté un programme riche en animation. Une ambiance chaleureuse et conviviale a régné tout au long de cet évènement exceptionnel auquel ont pris part des journalistes, des influenceurs et des personnalités du monde artistique. Avant de partager un Iftar, les convives ont eu l’occasion de visiter le nouveau-né de NexTimes afin de pouvoir admirer les différents bijoux disposés au sein de la boutique.

A propos de NexTimes :

NexTimes est le représentant officiel de plusieurs marques de montre en l’occurrence FOSSIL, SKAGEN, DIESEL, DKNY, ARMANI EXCHANGE, MICHAEL KORS et EMPORIO ARMANI en Algérie, il propose depuis 2013, une large gamme de montres homme et femme. Les modèles sont inspirés d’un style vintage moderne à un style lifestyle contemporain qui répond aux goûts et besoins des différents clients. NexTimes propose aussi des bijoux et accessoires pour elle et pour lui de marques FOSSIL et SKAGEN un parfait mélange d’un style moderne et simple à la classe et à l’élégance. Des bijoux conçus avec des matériaux nobles et les formes les plus originales pour obtenir des créations uniques et inédites.