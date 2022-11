Nestlé devient partenaire de l’« Africa Food Prize ». Ce partenariat a pour objectif de contribuer à accélérer la transformation des systèmes alimentaires en Afrique, renforcer la sécurité alimentaire sur le continent, et assurer une plus grande résilience face au changement climatique. Doté d’un montant total de 100 000 USD le prix « Africa Food Prize » sera attribué à des personnes et des institutions qui font figure de pionniers en matière de transformation des systèmes agricoles et alimentaires. Le prix met en lumière les initiatives agroalimentaires et des innovations technologiques qui peuvent être reproduites dans tout le continent afin d’augmenter la sécurité alimentaire, de dynamiser la croissance et le développement économique, et d’éliminer la faim et la pauvreté en Afrique. Le prix « Africa Food Prize » est présenté par AGRA (l’Alliance pour une révolution verte en Afrique), une institution basée en Afrique et dirigée par des Africains. Elle met les exploitants de petites plantations au centre de l’économie croissante du continent, ceci à travers la transformation d’une agriculture individuelle et de survie vers des entreprises agricoles prospères. AGRA a son siège social au Kenya et œuvre dans 15 pays africains. Cette année, le Dr Eric Yirenkyi Danquah, un généticien des plantes du Ghana, a été le récipiendaire du prestigieux prix, présenté au cours du Sommet de l’AGRF (Forum sur la révolution verte en Afrique) qui s’est tenu en septembre à Kigali, au Rwanda. Le Dr Danquah a été récompensé pour son expertise et son leadership dans l’établissement du Centre d'amélioration des cultures en l'Afrique de l'Ouest (WACCI) et de son développement en un centre d’envergure mondiale pour la formation des phytogénéticiens en Afrique. La contribution de Nestlé au Prix s’élève à 100 000 CHF qui seront remis en 2023. Une partie de cette contribution sera affectée au prix principal et une autre partie à une catégorie spéciale centrée sur les innovations pour l’avancée des systèmes alimentaires régénérateurs. Remy Ejel, CEO de la zone Asie, Océanie et Afrique, Nestlé S.A. a déclaré : « La transformation de l’agriculture en une entreprise productive et durable est essentielle pour réduire la faim et améliorer à long terme les conditions de vies. Nous souhaitons appuyer et amplifier les efforts portant sur l’agriculture régénératrice et les systèmes alimentaires pour une meilleure productivité, une meilleure nutrition et de meilleurs revenus sur le continent africain. » Le Docteur Agnes Kalibata, Présidente d’AGRA a déclaré : « Nous sommes heureux d'établir un partenariat avec Nestlé dans le but de récompenser l’excellence africaine en matière de systèmes alimentaires. Le prix « Africa Food Prize » est l’occasion de mettre en avant les ingénieuses initiatives africaines, d’apprendre de celles-ci et de reproduire tout excellent travail qui nous rapproche des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients. Le but est d’atteindre l’Objectif de Développement Durable no 2 des Nations unies : Éliminer la faim. » Le partenariat de Nestlé portant sur ce prix s’appuie sur le travail de plusieurs années en Afrique visant à améliorer la nutrition et l’agriculture sur le continent. La société s’est employée avec succès à faciliter l’accès à une nutrition abordable dans de nombreuses collectivités, par exemple, en enrichissant avec du fer ses bouillons Maggi en Afrique centrale et de l’ouest. Elle a également fait œuvre de pionnière en matière d’exploitation laitière régénératrice grâce à l’établissement de la première ferme laitière nette zéro à Skimmelkran en Afrique du Sud. Au début de 2022, Nestlé a lancé un innovant programme d’accélération des revenus, visant à traiter les risques du travail des enfants et à combler l’écart de revenu des communautés productrices de cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana. Nestlé a annoncé récemment un investissement de 1 milliard CHF d’ici 2030 pour son Plan Nescafé dans le but d’effectuer la transition vers une culture du café durable, notamment en Côte d’Ivoire. Les inscriptions au prix Africa Food Prize sont évaluées par un comité de sélection se composant des plus grands dirigeants en systèmes alimentaires en Afrique. Les gagnants sont sélectionnés sur la base de résultats éprouvés et d’efforts progressifs. Les candidatures au prix « Africa Food Prize » de l’an prochain seront acceptées à partir de janvier 2023 et les gagnants seront annoncés lors du Forum d’Africa Food Systems organisé par AGRF, qui se tiendra en septembre.