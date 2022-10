Dans une allocution prononcée lors des travaux de cette session, Neghza, qui participe en sa qualité de présidente de l'organisation africaine "Business Africa", a affirmé la nécessité de relever le défi de l'intégration économique continentale et de l'investissement dans les complémentarités offertes par les économies des Etats, et d'œuvrer à développer les activités à valeur ajoutée.

La présidente de la CGEA a en outre souligné que l'Afrique est l'une des régions du monde les plus touchées par les fluctuations ayant suivi la pandémie de Covid-19, d'autant qu'elle enregistre un faible taux des investissements directs étrangers (IDE) et une pénurie de denrées alimentaires dans certains pays.

"Cette situation nous dicte d'œuvrer pour une plus grande intégration dans nos économies, et d'accélérer la concrétisation sur le terrain de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)", indique Neghza, ajoutant qu'il "est inconcevable que le volume des échanges commerciaux entre nos pays du même continent, représente un très faible pourcentage, alors que l'Europe est le premier partenaire dans nos échanges".

Concernant l'action syndicale, Neghza a appelé à l'établissement d'une relation de concertation et de compréhension entre la tripartie : Gouvernements, travailleurs et hommes d'affaires, estimant que "les changements et les défis auxquels fait face le monde requièrent l'adoption d'une politique responsable fondée sur le dialogue social, la concertation et la négociation, en faisant prévaloir l'intérêt général".