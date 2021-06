Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, a appelé, mardi à Alger, les opérateurs économiques algériens à restituer au plus vite aux armateurs étrangers les conteneurs qu'ils utilisent pour leurs importations afin d'éviter le paiement de frais supplémentaires en devises. S'exprimant lors d'un point de presse à l'occasion de la réception du navire porte-conteneurs "Cirta", au port d'Alger, M. Nasri a lancé un appel aux opérateurs économiques algériens pour qu'ils restituent aux armateurs étrangers et dans "les plus brefs délais", les conteneurs qu'ils utilisent. "Le retard accusé dans la restitution de ces conteneurs engendre des problèmes et le paiement de frais supplémentaires aux armateurs étrangers. Chaque jour de retard coûte au pays des sommes importantes d'argent en dinars et en devises. Cela en plus des répercussions de ces frais supplémentaires sur les prix de revient des produits de consommation importés", a expliqué M. Nasri. La restitution des conteneurs dans les plus courts délais permettra de régler ce p roblème qui reste selon le ministre des Travaux publics et des transport "inadmissible". M. Nasri a exhorté, en outre, les opérateurs économiques algériens, publics ou privés, à faire appel, "dans la mesure du possible", dans le cadre de leurs opérations d'importation et d'exportation, aux entreprises nationales de transport maritime afin de réduire les dépenses en devises. A ce propos, le ministre a assuré que des efforts ont été déployés dans le cadre d'un plan visant à la relance du pavillon national, pour permettre à l'armateur national d'atteindre entre 23 et 25% des parts du marché algérien du transport maritime des marchandises, estimé actuellement à 6 %. "L'Algérie aspire à réaliser beaucoup plus grâce à d'autres investissements dans le secteur", a-t-il souligné. Par ailleurs, M. Nasri a évoqué, à l'occasion, l'activité de l'exportation qui devrait connaitre, selon lui, "un essor dans les mois prochains et dans les années à venir".