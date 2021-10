La ville de Aïn Sefra dans la wilaya de Nâama abritera à compter de dimanche la 13ème édition du festival national de la musique et de la danse Diwan, qui verra la participation de 20 troupes versées dans ce genre artistique, a-t-on appris des organisateurs. Des artistes venant de 13 wilayas prendront part à ce rendez-vous, délocalisé, à partir de cette édition, à Aïn Sefra, après avoir été organisé à Bechar, sur décision du ministère de la Culture et des arts. Le lancement de ce festival coïncidera avec les festivités marquant le 60ème anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 à Paris. L'événement, placé sous le thème "Préserver la culture orale du Diwan", se déroulera durant cinq jours ponctués de soirées artistiques au niveau du stade "Arfaoui Mohamed" de la ville hôte en plus de diverses activités culturelles et académiques ainsi que des expositions prévues à l'annexe de la Maison de la culture Baghdadi Belkacem de la même localité. Un atelier de formation sur la manipulation du goumbri, un instrument musical traditionnel ainsi que des conférences sur les pratiques et les codes de la musique et de la danse Diwan figurent également au programme du festival. Ces communications seront données par des chercheurs à l'instar de Tahrichi Mohamed (Bechar), Benyâakoub Azzedine (Oran) et Lâaradj Rahmani (Aïn Sefra). Enfin, à l'issue de cette manifestation, un jury désignera et récompensera les meilleures troupes appelées à prendre part au festival international dédié à ce genre artistique prévu à Bechar, ont indiqué les organisateurs.