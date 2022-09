Les services des Douanes ont réussi à déjouer une opération de trafic de 957 kg de kif traité à Nâama, a-t-on indiqué lundi dans un communiqué de la direction régionale des Douanes de Bechar. Selon la même source, les agents de la brigade mobile des douanes, des brigades polyvalentes d’Aïn Sefra et de Sfissifa et la brigade polyvalente de Mecheria, relevant des services de l’inspection divisionnaire de Nâama (territoire de compétence de la direction régionale des douanes sise à Bechar), ont réussi, lors d’une opération en coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale et des garde-frontières, à déjouer une opération de contrebande de 957 kilos de kif traité. Le même communiqué a souligné que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exercice des fonctions de protection des services douaniers algériens et la mobilisation totale de ses agents dans la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, en particulier le trafic des stupéfiants, afin de préserver la sécurité du pays et sa stabilité et la protection du citoyen contre tout ce qui peut nuire à sa santé et sa sécurité.