Une ambiance particulière régnait dans la commune de Nâama malgré une baisse notable de la température. Les plateaux et montagnes surplombant la ville, dont le mont El Malha, Djebel Antar dans les régions de Madbana Mécheria et les hauteurs de Mekalis et Harchaya sont revêtus d’un manteau blanc faisant la joie des agriculteurs et des éleveurs qui craignaient la sécheresse des dernières saisons agricoles.

Les agriculteurs de la wilaya se sont réjouis du retour de la pluie et du bien qu'elle apporte, notamment pour ce qui concerne le remplissage des puits et des retenues collinaires, tout en espérant voir ces précipitations contribuer à la revivification du couvert végétal de la steppe assurant la disponibilité de l’aliment pour le bétail, et l'approvisionnement en eau pour l’irrigation des terres agricoles.

Un bulletin spécial de l'Office national de météorologie annonçait mercredi des chutes de neige, enregistrées comme prévu jeudi, d'une épaisseur entre 10 à 15 centimètres sur les hauteurs dont l’altitude dépasse 800 mètres dans la wilaya, notamment dans les communes de Nâama, Mecheria et Asla.

Les services de la protection civile ont indiqué que les chutes de neige n'ont causé aucune perturbation ou entrave à la circulation, signalant, toutefois, des appels quant à la lenteur du trafic automobile dans certains endroits comme à l’intersection entre Mekalis et Mactaa Delly, dans la périphérie de Nâama.

Les conducteurs sont appelés à plus de prudence sur les routes verglacées, a-t-on fait savoir.

Pour sa part, la direction des travaux publics a mis en œuvre le plan d'intervention en mobilisant tous les moyens pour dégager les axes routiers et faciliter le trafic automobile dans les zones situées.