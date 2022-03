"Deux membres du Bureau fédéral de la FAF, en l’occurrence Rachid Oukali et le Dr Yacine Benhamza, se sont déplacés jeudi à Blida pour une visite d’inspection du stade Chahid Mustapha-Tchaker. Accompagnée notamment du Wali de Blida, Kamel Nouicer, la délégation a visité plusieurs parties de cette enceinte qui est pratiquement prête pour accueillir le prochain match des Verts, le mardi 29 mars contre le Cameroun", a indiqué la FAF sur son site officiel.

"Le stade Mustapha-Tchaker connaîtra d’importants travaux de réhabilitation dans les prochains mois afin de se conformer aux exigences et aux standards exigés par la Fédération internationale (Fifa) et la Confédération africaine (CAF)", enchaîne la FAF.

Avant de recevoir les "Lions indomptables", l'équipe nationale jouera la première manche au stade Japoma de Douala, le vendredi 25 mars à 18h00.

Outre le rendez-vous des "Verts" face au Cameroun, les deux membres du Bureau fédéral ont visité le stade de Blida, dans le cadre des préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (U17) qu'abritera l'Algérie du 8 au 30 avril 2023.

Le président du comité local d'organisation (COCAN) de la CAN U17, Yacine Benhamza, et Rachid Oukali, vice-président du même comité, ont été reçus par le wali de Blida qui a présidé une séance de travail en présence du directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Saâd Zougari et du directeur des équipements publics (DEP) de cette wilaya, Noureddine Baâbcha, précise la même source.

Auparavant, le Dr Yacine Benhamza, et Rachid Oukali, se sont rendus aux stades de Constantine et d'Annaba.