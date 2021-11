Le président de la fédération algérienne de voile, Mohamed Azzoug, a été élu président de la Confédération africaine de cette discipline lors de l'Assemblée générale élective de l'instance, tenue en ce début de semaine, par visioconférence. Azzoug était en concurrence avec son homologue de la fédération marocaine de voile, mais ce dernier a finalement décidé de se retirer la veille des élections, qui s'étaient déroulées le samedi 13 novembre courant. "C'est avant tout une victoire de l'Algérie. La mission s'annonce difficile, mais nous allons faire le maximum pour mobiliser le plus grand nombre de pays africains pour développer la discipline sur le continent et rattraper le retard par rapport au plus haut niveau mondial" a indiqué Azzoug. Un retour aux sources pour l'Algérien, qui avait fondé cette instance continentale en 2007, en marge des Jeux Africains qui s'étaient déroulés à Alger. Par ailleurs, et toujours selon le nouveau président de l'instance, la Confédération africaine de voile a inscrit à son programme les prochai ns Championnats d'Afrique Laser (messieurs et dames) et qui auront lieu en 2022, en Algérie. Ancien président de la FAV, Azzoug est revenu à la tête de cette instance sportive le 14 mars dernier, après avoir récolté 13 des 21 voix qui ont été prononcées lors de l'Assemblée générale de l'instance, tenue à Aïn Benian (Alger). Son unique concurrent lors de cette AGE, Mohamed Lyès Maza, n'en avait récolté que huit, et c'est ainsi que Azzoug avait succédé au président sortant, Hacène Djilali