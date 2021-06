Le Centre international de presse (CIP) s'attèle à fournir toutes les ressources humaines et le matériel technique au profit des journalistes algériens et étrangers accrédités, afin de faciliter leur mission en matière de couverture médiatique des élections législatives.

A ce titre, le chargé de l'information et de la communication au CIP, Raouf Maameri a indiqué à l'APS que "le centre qui recèle une longue expérience en matière de gestion des grands évènements et manifestations que connait l'Algérie, a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles, en les mettant à la disposition des journalistes représentant les médias nationaux et étrangers accrédités en Algérie, à l'effet de leur faciliter leurs missions et leur permettre d'assurer la couverture des législatives".

"Lancés le 08 juin en cours, les préparatifs ont vu l'aménagement et l'équipement d'un pavillon au niveau du Centre international des conférences (CIC) en matériel technique nécessaire en vue de permettre au journaliste d'assurer la couverture globale de l'évènement, tout en chargeant une équipe de veiller à l'organisation et à l'encadrement de l'opération", a-t-il ajouté, soulignant que "toutes les mesures ont été prises en vue d'assurer le respect du protocole sanitaire".

Dans le même sillage, la responsable technique au CIP, Fatma Zahra Kouirat a précisé que le pavillon compte 20 ordinateurs connectés à Internet à haut débit, afin de permettre aux journalistes étrangers d'assurer une couverture médiatique en temps réel, en sus d'un studio pour les médias audiovisuels, doté de caméras et du matériel du son.

Afin d'assurer une couverture globale de l'opération électorale, ajoute la responsable, "le CIP œuvre, en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), à fournir au profit des journalistes toutes les informations nécessaires, y compris la diffusion en direct des résultats du vote ainsi que les conférences de presse".

Le pavillon du CIP a connu une affluence "importante" des journalistes et des techniciens pour procéder à des essais en prélude du jour du vote prévu le 12 juin courant, a constaté l'APS.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer avait indiqué dans une interview accordée à un quotidien national que le rendez-vous électoral se déroulera en présence de la presse étrangère, soulignant que "90% des demandes d'accréditations ont été acceptées" et qu'"il y a eu très peu de cas de rejet".

Il a cité, notamment, "trois ou quatre organes exclus parce qu'ils n'ont pas leur place dans notre pays pour avoir soutenu, de manière subversive, certains mouvements interdits".