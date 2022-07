Les éléments de la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Chelghoum Laid (wilaya de Mila) ont arrêté quatre (4) personnes, âgées entre 29 et 40 ans, impliquées dans "l’incendie volontaire" d’une forêt de la commune d’El Mechira, a-t-on appris lundi du groupement de wilaya de ce corps de sécurité. Faisant suite à des informations reçues par les éléments de cette brigade relatives à un incendie qui s’est déclaré dans la forêt "El Feham" dans la mechta Echadjra (commune d’El Mechira), une patrouille s’est rendue vers le site en compagnie d’éléments de la police technique et les brigades de la Gendarmerie d’El Mechira et Téléghma, a indiqué la même source. Sur place, les premières constatations ont révélé que les flammes ont détruit une surface de près de 1.200 m2, a précisé la même source, ajoutant qu’après la circonscription de l’incendie par les services compétents, les investigations ont été entamées permettant l’identification des auteurs présumés qui habitent à El Mechira. Après leur arrestation et audition, les mis en cause ont été confrontés aux preuves matérielles et ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, est-il noté. Après l’achèvement des procédures légales, ils ont été présentés devant le tribunal de Chelghoum Laid.