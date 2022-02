Il a été convenu, dimanche, de procéder à la création d'activités au profit des porteurs de projets et des chefs de micro-entreprises financées par l'agence "ANADE" dans le domaine de l'élevage ainsi qu'à l'ouverture de points de vente de viande rouge et blanche, en partenariat avec des groupes publics, ont indiqué les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises dans un communiqué.

L'accord a été conclu lors d’une réunion technique tenue au siège du ministère des Micro-entreprises, présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre, Nassim Diafat, et axée sur la mise en œuvre des conventions signées avec différents secteurs afin de permettre aux chefs de micro-entreprises activant dans le domaine agricole de bénéficier de marchés et de conclure des partenariats avec les entreprises économiques publiques.

Ont assisté à la réunion le Directeur général (DG) de l'ANADE, des cadres du ministère délégué ainsi que des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

La réunion a également connu la présence des P-dg du groupe "AGROLOG" et de ses filiales "ONAB" et "ALVIAR", des représentants de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), le P-dg du Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER) et le directeur de l'artisanat au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, note la même source.

A ce propos, il a été convenu de permettre aux porteurs de projets et chefs de micro-entreprises d'ouvrir des points de vente de viandes rouges et blanches en partenariat avec le groupe Agro-Logistique (AGROLOG).

Il a également été convenu de lancer des activités dans le domaine de l'élevage avicole, ovin et bovin entre les micro-entreprises financées par l'ANADE et l’Office national des aliments du bétail (ONAB) et l'Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) pour le financement de ces activités via un système tripartite regroupant les micro-entreprises actives dans ce domaine, les abattoirs et l'ONAB, selon le communiqué.

Dans ce cadre, les propriétaires de micro-entreprises reçoivent des poussins, du fourrage et des brebis en contrepartie de l'approvisionnement des complexes régionaux de l’ONAB et la garantie de débouchés pour leur commercialisation.

Il a en outre été convenu, lors de cette rencontre, d'établir des partenariats avec des micro-entreprises actives dans le domaine de la distribution sous froid pour la distribution des produits du Groupe agro-logistiques (Agrolog), notamment les viandes blanches, les viandes rouges et d’autres denrées alimentaires.

La rencontre a, par ailleurs, été l’occasion d’étudier la possibilité de conclure une convention entre la CNMA, les micro-entreprises et les vétérinaires financés par l'ANADE en matière d’accompagnement.

Lors de la rencontre, le BNEDER a été chargé de soumettre à l'ANADE des études sur les terres agricoles en vue d’encourager les propriétaires de micro-entreprises à se lancer dans les activités agricoles, a ajouté la même source.