Lors d'une rencontre au Caire, en marge des travaux de la 51e session du Conseil des ministres arabes de l'Information, MM. Belhimer et Gabr ont convenu d'un échange de visites entre les deux pays et de la production de programmes médiatiques conjoints.

M.Belhimer a également rencontré, au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, le président du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information, Mujahid Abu Al-Hail. Après avoir adressé ses remerciement au Bureau exécutif et à l'Irak pour ses positions en faveur de l'Algérie, il a affirmé que "les relations algéro-irakiennes sont solides et doivent le demeurer, rappelant que l'étincelle de la libération s'est déclenchée à Baghdad".

Le ministre s'est dit prêt pour une coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'information et de la communication au mieux des intérêts des deux peuples frères.

De son côté, le président du Bureau exécutif a félicité le gouvernement et le peuple algériens pour la réussite des élections législatives et le parachèvement des institutions constitutionnelles, affirmant "le soutien du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information à l'ensemble des recommandations et des observations formulées par l'Algérie pour appuyer son processus démocratique".