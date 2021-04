Deux ateliers d’abattage clandestin d’ovins ont été découverts samedi soir à Sedraya (est de Médéa) par les éléments de

la Gendarmerie nationale et plusieurs carcasses de moutons ont été saisies sur place, a-t-on appris, dimanche, auprès du groupement de la Gendarmerie. L'opération est intervenue, suite à l’exploitation d’informations faisant état d’activités d’abattage illicites dans des locaux clandestins, situés dans la commune de Sedraya, à 96 km à l’est du chef-lieu de wilaya, a indiqué la même source.

La perquisition de ces ateliers clandestins a permis la découverte et la saisie de pas moins de 145 carcasses de moutons, devaient être écoulées sur le marché, à l’approche du mois de Ramadhan, sans certificat sanitaire, a ajouté la même source. Les propriétaires de ces ateliers clandestins activaient sans registre de commerce et en infraction à la règlementation régissant cette activité. Une enquête a été ouverte pour situer l’étendu de ce trafic et identifier d’éventuels complices, a-t-on conclu.