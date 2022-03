Le Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, et président actuel de l'Association des opérateurs des réseaux de transport d'électricité de la Méditerranée Med-TSO, Mourad Adjal, a affirmé mardi que le groupe était prêt à promouvoir, de manière efficace, le réseau électrique dans la région.

Le P-dg de Sonelgaz qui est également président du Comité maghrébin de l'électricité (Comelec) s'exprimait lors d'une réunion par visio-conférence avec le secrétaire général de l'Association Med-TSO, Angelo Ferrante.

Lors de cette rencontre, Adjal a indiqué que le Groupe Sonelgaz était "prêt à travailler avec tous les opérateurs au niveau régional et international", ajoutant que "tous les efforts seront faits pour préserver les acquis et promouvoir le réseau électrique de manière efficace et efficiente".

Pour rappel, Med-TSO a été créée à Rome, le 19 avril 2012, sur l'initiative du groupe Sonelgaz et l'Entreprise italienne TERNA.

Med-TSO a pour mission d'appuyer toutes les initiatives entrepreneuriales visant à relancer le marché méditerranéen d'électricité.

Mourad Adkal a été élu à l'unanimité président de Med-TSO, lors des travaux de l'assemblée générale tenue le 28 février 2022, pour un mandat allant jusqu'au 30 juin 2023.

Le Comelac regroupe des sociétés d'électricité en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Mauritanie. Créé en juin 1974, l'organisme s'intéresse principalement aux questions liées à la problématique de développement du secteur de l'électricité dans la région du Maghreb.

Sonelgaz a été élue à la tête du Comelac, le 23 février 2021 pour une durée de trois ans (jusqu'en 2023).