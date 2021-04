Un groupe ad-hoc entre le Groupe "Sonatrach" et les supporters du Mouloudia Club d'Alger (MCA) sera mis en place pour la participation à la gestion du club, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Energie.

Cette décision a été prise lors d'une rencontre, tenue au siège du ministère de l’Energie et des mines, avec les représentants des différents présidents des comités de supporteurs du MCA, ainsi que d’anciens joueurs, a précisé la même source.

Les ministres de l’Energie et des mines, de la Jeunesse et des sport, le Wali d’Alger et le président Directeur Général de la Sonatrach ont participé à cette rencontre, souligne le document.

Ainsi, après un débat "constructif", plusieurs points ont été retenus, entre autres, le Centre d’entrainement de Zeralda, dont "les situations administratives et financière ont été finalisées par la Sonatrach", note le communiqué.

A cet effet, le Wali d’Alger a invité les représentants des supporteurs et les anciens joueurs du MCA, ainsi que ceux de la Sonatrach à une séance de travail demain, dimanche 25 avril 2021, en vu d’arrêter le calendrier des travaux.

S'agissant de la fusion entre la Société sportive par actions du Mouloudia Club d'Alger (SSPA/MCA) et le Groupement sportif pétrolier (GSP), le communiqué a expliqué que "l'opération a été entamée et se poursuivra en relation avec les différents secteurs et autorités concernées".

Pour la gestion de la SSPA/MCA, il a été convenu de la mise en place d’un groupe ad-hoc entre la Sonatrach et les représentants des supporters pour la participation à la gestion du club.

Concernant l'infrastructure de base, le communiqué a souligné que "le stade de Douéra a été proposé par les différents comités des supporteurs et anciens joueurs comme un stade propre au club", ajoutant que "cette demande fera l’objet d’examen".

Par ailleurs, note le document, le Wali d’Alger a accepté d’étudier "la possibilité d’octroi de boutiques de vente d’articles sportifs propres au Mouloudia et un local pour abriter un musée".