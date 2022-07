MASCARA, 24 juil 2022 (APS) - Quelque 11,9 hectares de récoltes agricoles ont été ravagés par des incendies enregistrés depuis le début du mois de juin dernier dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale de la protection civile.Durant la période allant du début de juin à la fin de la semaine écoulée, 23 feux ont été enregistrés endommageant plus de 7,4 has de blé tendre et d'orge, 4,5 has de blé dur outre 1.357 bottes de foin, indique-t-on de même source, précisant que les communes de Ghriss, Tighennif, El Ghomri et Sidi Kada restent les plus touchées par ces incendies.L'intervention des agents de la protection civile a permis de sauver plus de 200 has des récoltes de blé et de l'orge, notamment au niveau des zones d'Ouled Othmane, dans la commune de Ghriss, de Bouteffaha à El Ghomri, d'Ouled Khamssa à Tighennif, ajoute-t-on.