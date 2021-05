Plusieurs citoyens marocains ont organisé, un sit-in de solidarité, devant la prison d’Oukacha à Casablanca pour alerter l'opinion publique sur la santé critique du journaliste Soulaiman Raussouni, en détention provisoire depuis un an. Selon les médias marocains, les participants à ce rassemblement de solidarité en faveur de l'ex-rédacteur en chef du quotidien Akhbar Al Yaoum ont scandé des slogans exigeant sa libération immédiate ainsi que celle de Omar Radi, autre journaliste marocain poursuivi dans une affaire distincte, dénonçant leur détention arbitraire alors même que les deux remplissent les critères juridiques à même de leur permettre d'être poursuivis en état de liberté. "Après 51 jours de grève de la faim, le journaliste Soulaimane Raissouni, a perdu 31 kilos et son état de santé devient critique", a indiqué jeudi son épouse Kholoud Mokhtari, au cours du rassemblement de solidarité qui a connu la participation de la famille du journaliste et des militants des droits de l’Homme. Elle s’est dite surprise de la déclaration de la Direction générale de l’administration pénitenti aire et de la réinsertion (DGAPR) qui fait croire qu’elle a encouragé et incité son époux à poursuivre sa grève de la faim. "Le sit-in intervient après 50 jours de grève de la faim de Raissouni. Il est devenu faible et sans aucune force", a, de son coté, déclaré aux médias locaux, le père d’Omar Radi, avertissant que la situation "préoccupe tout le monde et nuit à l’image de l’Etat au cas où l’un d’eux (Raissouni ou son fils) viendrait à mourir". Le père d’Omar Radi a souligné dans sa déclaration que les deux journalistes "sont poursuivis de manière arbitraire dans le but de les garder en prison". Il en veut pour preuve le rejet systématique des demandes de leur libération provisoire sans aucune explication du ministère public. Des activistes marocains avaient alerté l'opinion publique sur l'état critique dans lequel se trouve le journaliste marocain, Soulaiman Raissouni, incarcéré depuis mai 2020. Depuis, son état de santé ne cesse de susciter de vives réactions au sein de l'opinion publique marocaine et internationale. Mercredi, le Comité France de soutien à Maâti Monjib a lancé une campagne internationale de grève de la faim pour afficher son soutien à l'ex-rédacteur en chef du quotidien Akhbar Al Yaoum. Des militants ont également lancé une pétition internationale sur la plateforme de cybermilitantisme (Avvaz), pour sauver la vie du journaliste marocain, indiquant que sa détention était incompatible avec les textes de loi en vigueur au Maroc.