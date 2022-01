"Le harcèlement du mouvement Moorish raciste et xénophobe continue sans relâche. La justice sera saisie de nouveau. Ils se prétendent défenseurs de l'histoire, de la territorialité du Maroc ainsi que de notre Roi. Les autorités marocaines doivent intervenir rapidement", a tweeté l'ex-international marocain.

La photo incriminée cette fois-ci : le visage de Ouaddou, tout sourire, sur le corps d'un signe, entouré de bananes, dont une la tenant par la main droite.

"Ils veulent me mettre un genou à terre, j'aimerais leur dire que c'est peine perdue. Vous n'arriverez jamais à me faire détester mon prochain pour des raisons politiques. Vos idées nauséabondes contraires à ma vision de la vie et du vivre-ensemble ne rentreront jamais dans mon logiciel", a-t-il ajouté.

Une vague de soutien sans précédent a envahi la page Twitter de l'ancien joueur de Fulham, les followers appelant à l'arrêt immédiat de cette "cabale" contre l'ex-défenseur marocain.

"L'ancien international marocain de football @AbdesOuaddou toujours en butte au racisme effréné du mouvement fasciste Moorish, soutenu en sous-main par la DGED (Direction générale des études et de la documentation, ndlr) et @MarocDiplomatie (ministère des Affaires étrangères marocain, ndlr). Silence de la classe politique marocaine, de la société civile et, ce qui est beaucoup plus grave, de la presse", a réagi pour sa part sur Twitter le journaliste et écrivain marocain Ali Lmrabet. "Tout ça pourquoi ? Parce que ce monsieur a rejoint @LesVerts (Fédération algérienne de football) pour décrocher un diplôme que la @FRMFOFFICIEL (Fédération royale marocaine de football) lui refuse", a-t-il expliqué.

Il y a quelques jours, Ouaddou avait déjà partagé sur Twitter "quelques florilèges" de l'"ignominie" qu'il subit du mouvement "nationaliste" Moorish, connu pour être proche du régime du Makhzen, dont des insultes tous azimuts.

L'ancien capitaine de l'équipe nationale du Maroc fait l'objet depuis quelque temps d'une campagne haineuse sur les réseaux sociaux, après avoir été accepté en 2020 dans le staff technique des "Verts" par le sélectionneur Djamel Belmadi pour terminer la dernière étape d'une licence Pro.

Belmadi avait alors parlé d'une personne qu'il connaît "très bien", un "frère et un ancien partenaire qui (l)'a déjà aidé".