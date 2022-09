Le Syndicat national de l'enseignement supérieur au Maroc (SNESup) a menacé de boycotter la nouvelle rentrée universitaire sur fond de vif mécontentement des enseignants universitaires face à une tutelle qui refuse d’honorer ses engagements à prendre en charge les revendications du secteur. Dans un article sur un éventuel boycott de l’année universitaire 2022-2023, l’enseignant universitaire Abdelhak Gherib, membre du comité administratif du SNESup, a expliqué que les rencontres tenues avec les gouvernements successifs "n’ont rien donné de concret en dépit des promesses de prise en charge des revendications des enseignants universitaires". Il a fait état, dans ce cadre, d’un nouveau plan décidé le 29 mai dernier par le comité administratif du SNESup qui pourrait paralyser les universités cette année, une hypothèse fort probable après que les enseignants et les bureaux régionaux aient opté le 3 juillet dernier pour le boycott total. Pour l’Etat, l’enseignement public (scolaire et universitaire) est un "fardeau", a assuré M. Gherib, soutenant que les autorités maro caines ont fait le choix d’encourager l’enseignement privé au détriment de l’enseignement public. Etayant son propos, il citera le projet de loi régissant l’enseignement supérieur proposé par le ministère, un texte qui confirme l’absence de toute volonté politique d’améliorer la situation socioprofessionnelle de l’enseignant, ou de réformer l’université publique. Quant au devenir du dialogue en cours entre la tutelle et le syndicat, il a estimé que la satisfaction des revendications des enseignants était "tributaire" de la pression exercée par le SNESup, appelé à faire preuve de "vigilance" et à se préparer à toute forme de revendication après le 18 septembre.