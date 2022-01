L'écrivain et analyste politique marocain, Al-Titi Al-Habib, a affirmé que la lutte des organisations politiques et des droits de l'homme au Maroc ont permis de briser la fausse image que le Makhzen a tenté de promouvoir sur la démocratie et la transition démocratique dans le pays, dévoilant le visage dictatorial du régime.

L'analyste politique a expliqué dans une contribution publiée sur le journal Al-Nahj Al-Democrati, que le régime marocain a échoué dans l’utilisation de divers moyens pour imposer un siège et empêcher les travailleurs de rejoindre les rangs du parti démocratique marocain Nahj, "afin de camoufler le vrai visage de la démocratie de face" que le Maroc vit et révélé par les militants dans l'une de leur victoire la plus importante contre l'Etat "comprador", qui veut "commercialiser un visage artificiel de la démocratie et de la transition démocratique".

Al-Titi Al-Habib a ajouté que son parti "s'est efforcé d'imposer plus de droits en préparation du déracinement de la tyrannie et de la construction d'une véritable démocratie populaire, plaçant les intérêts des travailleurs en tête de liste des revendications et incarnant la volonté et l'autorité du peuple en lutte, qui est la source de la légitimité politique et historique."

L'analyste politique a souligné que chaque fois que le parti al-Nahj décide de mener une action de masse dans l'espace public, "elle est confrontée à des hordes de répression, fermant les salles ou jetant des matraques sur les têtes des militantes et militants."

Le militant du parti marocain a dénoncé, en outre, "l'utilisation par le système policier marocain d'une politique de deux poids deux mesures, permettant la tenue de festivals et conférences pour les partis et les forces alliés, et interdisant l'utilisation des mêmes salles et espaces à son parti pour tenir son 5e Congrès national, même s'il a suivi les mêmes procédures que ces autres partis."

Il a souligné que le système du Makhzen "invoquait les mesures d'interdiction sanitaires et d'autres fausses justifications, telles que les travaux de maintenance des salles pour se justifier devant le parti politique".

Malgré ces mesures répressives, le militant du parti affirme que "la volonté de résister grandit et se renforce dans les rangs d’al-Nahj pour renforcer une conviction solidement établie et constituer le credo de l'organisation".