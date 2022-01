La disette et la stagnation sont les qualificatifs qui traduisent le mieux le bilan de la politique du gouvernement d'Aziz Akhannouch au Maroc après plus de 100 jours de sa formation, a soutenu le journaliste marocain Mustapha Al-Fan, notant que "les aspirations des citoyens au changement et à de jours meilleurs se sont vite transformées en illusion et déception".