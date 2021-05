Plus de 25.000 chefs d'établissements éducatifs et travailleurs du secteur de l'Education dans plus de 10.000 établissements publics au Maroc ont entamé, vendredi, une grève pour protester contre le non respect par la tutelle des engagements pris.

Dans un communiqué rapporté par les médias locaux, la coordination tripartite des associations des organismes de l'administration éducative a annoncé que plus de 25.000 chefs d'établissements éducatifs, directeurs d'études, directeurs des travaux et surveillants ont entamé vendredi une grève.

Les directeurs des établissements éducatifs protestent contre l'exclusion systématique du dossier de l'administration éducative et le non respect par le ministre de l'Education, Saïd Amzazi de ses engagements.

Les directeurs des établissements éducatifs ont boycotté toutes les opérations administratives et éducatives ainsi que tous les moyens de communication avec les directions régionales et académies régionales de l'éducation et de la formation.

Selon des rapports de médias marocains, des centaines d'intendants, d'agents administratifs et auxiliaires d'éducation au Maroc avaient observé, jeudi, des sit-in devant les sièges des académies régionales de l'Education et de la formation dans plusieurs régions du Royaume afin de protester contre la non satisfaction de leurs revendications.

Les manifestants comptent poursuivre leur mouvement de protestation durant les prochains jours à travers le boycott de toutes les opérations et le gel de la qualité de membre dans l'ensemble des conseils et associations de soutien aux écoles, outre le boycott de la préparation des examens, des opérations d'inscription durant l'année scolaire 2021/2022 et de toute formation et réunion jusqu'à la satisfaction de leurs revendications.

Les intendants, agents d'administration et auxiliaires d'éducation ont promis de recourir à d'autres formes de protestation si le ministère ne donne pas suite à leurs revendications.