L'international algérien de Manchester City Riyad Mahrez a été élu joueur Etihad du mois de février, a indiqué mercredi le leader du championnat d'Angleterre de football. Le joueur algérien a devancé ses deux coéquipiers, Raheem Sterling et Phil Foden, selon les résultats du sondage publiés par le site officiel de Manchester City. Le capitaine des Verts a connu un mois de février exceptionnel, marquant dans quatre des six matches des Citizens, dont un doublé contre Fulham en FA Cup et le premier lors de la victoire sur Brentford. Il a de nouveau trouvé le chemin des filets contre le Sporting Lisbonne en 8e de finale de la Ligue des champions en plus d'une passe décisive, avant de conclure sa séquence impressionnante avec un but contre Tottenham sur penalty. Mahrez a enchainé en ce début de mois de mars avec une autre super frappe contre Peterborough en Coupe d'Angleterre et un brillant doublé lors de la large victoire (4-1) dans le Derby de Manchester dimanche. Le maestro du milieu de terrain de City, qui a également remporté le prix du joueur du mois de décembre, compte déso rmais 21 buts en 31 apparitions dans toutes les compétitions cette saison et sept passes décisives.