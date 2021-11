L'organisateur officiel de ces assises a informé dans un communiqué "qu'en raison des concertations entamées avec les forces vives de la nation en vue de trouver le consensus le plus large possible pour la participation la plus inclusive, les dates des Assises nationales de la Refondation ont été décalées".

"Un nouveau chronogramme sera annoncé à l'issue de ces concertations" menées depuis quelques jours, dit le communiqué.

Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, insiste sur la tenue de ces Assises pour décider des suites de la transition. Dans plusieurs interviews, il a notamment fait primer leur tenue sur la tenue d'élections censées garantir un retour à un pouvoir civil.