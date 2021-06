Le gouvernement malien envisage de créer un organe indépendant chargé de l'organisation des élections tant réclamé par la classe politique, la société civile et les partenaires, rapportent mardi des médias locaux. "La création d'une structure indépendante chargée de l’organisation des futures élections, au centre des réformes politiques et électorales, a été évoquée lors d’une visite du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Abdoulaye Maïga, au siège de regroupement politique "Ensemble pour le Mali", selon les mêmes sources. Le premier ministre, Choguel Kakala Maïga, lors du premier conseil de cabinet de son gouvernement, avait clairement rassuré les forces vives de la mise en place de l'organe unique indépendante chargé des élections. "Le gouvernement voudrait une démarche consensuelle avec la classe politique pour aboutir à un scrutin transparent et inclusif", a annoncé le ministre Abdoulaye Maïga en charge des élections en rappelant que ce point est inscrit dans la feuille de route de la transition qui recommande au gouvernement "de sécuriser du territoir e, d'organiser des élections et d'apaiser du climat social". Abdoulaye Maïga a annoncé l’organisation prochaine d'un atelier de haut niveau sur les modalités à envisager pour la mise en place de cet organe unique indépendant chargé d’organiser les élections. Pour la tenue des élections crédibles qui inspirent confiance à toutes les parties prenantes, la synergie 22, consortium regroupant plusieurs organisations de la société civile, recommande "de créer un organe indépendant et unique de gestion des élections (OGE) dans la Constitution et la Loi électorale, dans un souci de cohérence et d’efficacité technique et financière".