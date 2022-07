Un exercice de simulation pour l'extinction d'un feu de forets à la localité d'El Haourane relevant de la commune de Hammam Delaa (M'sila), a été effectué mardi par les services de la wilaya.L'exercice a débuté après que le secrétaire général de wilaya, Abdelkrim Battioui, ait reçu un appel téléphonique faisant état d'un feu de forets qui s'est déclaré dans la foret d'El Haourane, à proximité de la ville de Hammam Delaa.Un plan d'organisation des secours (ORSEC) a été immédiatement déclenché à proximité du lieu de l'incendie et un poste de commandement relevant de la Protection civile (PC) de la wilaya installé et doté de moyens humains et matériels nécessaires pour prendre en charge les blessés et donner de l'appui logistique aux unités opérationnelles sur place, a précisé un officier de la Protection civile, ajoutant que d'autres postes mobiles ont été installés pour secourir les blessés potentiels.