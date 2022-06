La forêt d’Ain Ghrab à Djebel Messaâd dans la wilaya de M’sila constitue l’un des plus importants lieux de rafraîchissement et d'oxygénation pour les habitants de la région, notamment ceux des communes du Sud.

Cette forêt représente une destination privilégiée pour les M’silis, voire même pour les habitants de la wilaya voisine Djelfa qui y passent des heures à l’ombre de ses pins peuplant une aire d’environ 33.617 ha.

De nombreux habitants du Hodna ont pris l’habitude de venir y passer d’agréables moments durant leur temps libre en apportant avec eux tout ce dont ils ont besoin, à savoir de l’eau, des boissons fraîches et des sandwichs faits maison.

Certains y préparent des grillades en plein air, alors que d’autres visiteurs préfèrent déjeuner dans des restaurants ouverts dans cet espace dans le cadre de l’investissement privé, proposant des plats traditionnels, particulièrement "El Meharas" et "Chakhchoukha".

Il y a également la boisson traditionnelle El Djour, de plus en plus prisée par les consommateurs dans la région de Djebel Messaâd, une boisson de couleur rouge foncé obtenue par infusion de plusieurs plantes poussant à longueur d’année dans la région, spécialement après les chutes de pluies dont le romarin, le pistachier lentisque, Deghent, Tislahine, feuille de pin et Chelida.

Un café situé à l’entrée de cette localité en a d’ailleurs fait sa spécialité au regard de l’engouement pour cette boisson chez les visiteurs de la région.

Les enfants, de leur côté, trouvent dans ce vaste espace boisé une occasion pour courir et jouer sous l'œil vigilant des parents bien plus conscients du risque d’égarement que leur progéniture.

Certains trouvent également dans ce lieu serein un endroit idéal pour la lecture, même si la majorité des jeunes préfèrent surfer sur le web, sur un smart-phone ou une tablette, en profitant de la connexion 4G accessible à la faveur de la proximité du chef-lieu de la commune de Djebel Messaâd.

Cette forêt a été réhabilitée après son attribution à un investisseur privé dans le cadre de "la valorisation des espaces forestiers" ce qui a permis la création de nouvelles activités commerciales, la restauration en particulier, ainsi que la création de postes d’emploi en faveur des jeunes de la commune de Djebel Messaâd, a noté le conservateur des forêts de la wilaya de M’sila, Ameur Mohamed.

La concession de cet espace forestier vise la création d’un pôle touristique environnemental dans la région de Djebel Messaâd, a indiqué à l'APS le wali de M’sila, expliquant que des opérations sont en cours d'exécution, notamment l’ouverture de pistes et l’aménagement d'espaces au sein de cette forêt.

Selon Ameur Atlaoui, un jeune de la commune de Djebel Messaâd, cette forêt a de tout temps constitué un espace de repos pour les nomades qui transitent par cette région comme en témoigne, a-t-il dit, l’un des vers de la chanson du ténor de la musique bédouine, Khelifi Ahmed, intitulée "Bitna cheg Ain Ghrab", signifiant que les nomades ont dressé leur camp à Ain Ghrab.

Des élus de la commune de Djebel Messaâd attestent, pour leur part, que l’accès gratuit, la sécurité assurée dans l’espace forestier d’Ain Ghrab et la qualité de l’accueil sont à l’origine de la venue massive des visiteurs dans ce site forestier.