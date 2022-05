Un exercice de simulation d'un séisme dans la localité de Bayadha, située à proximité de la ville de M'sila, a été exécuté dimanche par les services de la wilaya. L'exercice a débuté après que le wali de M'sila, Abdelkader Djellaoui, ait reçu un appel téléphonique faisant état d'un séisme d'une magnitude de 6.8 sur l'échelle de Richter ayant fait deux morts et un nombre important de blessés, et suite auquel le plan d’organisation des secours (ORSEC) a été déclenché. A proximité du lieu de séisme, un poste de commandement relevant de la Protection civile de la wilaya a été installé et doté de moyens humains et matériels afin de prendre en charge les blessés du séisme, a indiqué le directeur de la Protection civile, le lieutenant-colonel Abdellah Benkhalifa, ajoutant que d'autres postes mobiles ont été installés pour assurer la fluidité des secours. Les blessés ont été pris en charge au niveau des postes de secours ou transférés vers les hôpitaux de la wilaya et des wilayas limitrophes, a expliqué l'officier, insistant sur le rôle des secouristes ambulants lors des opérations de secours. D'importants moyens, dont des chiens spécialisés dans la recherche des blessés, ont également été mis à la disposition des brigades de recherche de la Protection civile de la wilaya. Les missions des éléments de la Gendarmerie nationale et la Sûreté de wilaya consistent à identifier les corps des victimes du séisme et protéger les sinistrés de toutes formes de criminalité, a déclaré, de son côté, le chef de sûreté de wilaya, le contrôleur de police Mohamed Hassaine. Des postes de télécommunications ont été installés en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile, et ce pour faciliter les échanges de données entre les secteurs en charge des victimes et des sinistrés du séisme, a expliqué pour sa part le wali de M'sila, Abdelkader Djellaoui, mettant l'accent sur le rôle du Croissant-Rouge algérien, en particulier dans ce contexte. Cette manœuvre de simulation de séisme s'inscrit dans le cadre de l'application des directives du gouvernement visant à préparer les différents secteurs de la wilaya à faire face efficacement à d'éventuels catastrophes naturels, a conclu le wali.