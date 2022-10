Les services des douanes ont procédé à la saisie de près de 150 cartouches de chasse de calibre 16 dissimulées à l'intérieur d'une voiture touristique à la wilaya de Souk Ahras, indique lundi un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). "Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de contrôle sur terrain, mené en coordination entre les services opérationnels des brigades de douanes et les corps sécuritaires, les agents de la brigade polyvalente des Douanes de de M'Daourouch, relevant territorialement de l'inspection divisionnaire de la wilaya de Souk Ahras (direction régionale d'Annaba), ont pu, suite à une opération conjointe exécutée en coordination avec les éléments de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales, saisir une quantité de munitions de 149 cartouches de chasse de calibre 16 dissimulées à l'intérieur d'une voiture touristique", précise le communiqué. "Cette opération vient consacrer les efforts incessants consentis par les services des douanes en vue de lutter contre toutes les formes de contrebande et d'instaurer la sécurité et l'ordre publics", conclut le document.