Des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mené, en une semaine, plusieurs opérations dans le cadre de la sécurisation des frontières, la lutte contre la contrebande, le crime organisé et l'immigration clandestine, ce qui dénote du "haut professionnalisme" des Forces armées à préserver et prémunir le pays contre toute forme de menaces et fléaux connexes, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités et des détachements de l'ANP ont mené, durant la période du 17 au 23 mars 2021, plusieurs opérations dont les résultats dénotent du haut professionnalisme et de l'engagement indéfectible de nos Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 20 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s'élevant à 9 quintaux et 84 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc", détaille le communiqué du MDN.

A ce titre, "des détachements de l'ANP, les services de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2ème et 3ème Régions militaires, 08 narcotrafiquants et saisi 09 quintaux et 44 kilogrammes de kif traité, alors que 12 narcotrafiquants ont été appréhendés et 40 kilogrammes de la même substance, ainsi que 36443 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres RM".

Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 1203 individus et saisi 07 véhicules, 253 groupes électrogènes, 83 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 52,7 tonnes de mélange d'or brut et de pierres et 1,470 tonnes de denrées alimentaires", note la même source, ajoutant que "24 autres individus ont été arrêtés, alors que 80 fusils de chasse, un pistolet automatique, 226.794 cartouches pour fusil de chasse, 23,820 tonnes de cuivre, 2241 smartphones, 155.001 unités de tabacs, 33.120 unités d'articles pyrotechniques et 7.398 unités de différentes boissons ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Tiaret, Aïn Temouchent, Ouargla, El-Oued, Biskra, In Amenas, Sétif, Mila et Djelfa".

Par ailleurs, "des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 9996 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar, tandis que 363 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Djanet, Tlemcen, El Oued et Adrar, ajoute le communiqué du MDN .