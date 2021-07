Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé mardi à Alger que "l'Etat ne va plus épargner aucun effort pour répondre aux besoins de la population en matière d'accès au logement".

S'exprimant à la presse à l'issue de sa visite de travail à Alger durant laquelle il a procédé à une opération de distribution de logements à l'occasion de la célébration de la 59ème anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, le Premier ministre a déclaré que "l'Etat continuera à soutenir le secteur de l'habitat".

"Notre sortie aujourd'hui vient démontrer le caractère social de l'Etat algérien et aussi l'importance qu'accorde le président de la République pour l'ensemble de ces programmes dédiés à la population en générale et aux couches sociales les plus défavorisées", a indiqué M. Benabderrahmane lors de sa première sortie officielle depuis sa nomination le 30 juin dernier en tant que Premier ministre.

M. Benabderrahmane a insisté également sur "la poursuite du soutien de l'Etat au logement", assurant que cette politique reflète "le caractère social et solidaire de l'Etat algérien".