Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé samedi à Constantine, que la participation de sa formation politique aux élections des assemblées locales est "un engagement envers ses responsabilités nationalistes et historiques à l’égard de l’Algérie". Lors d’un meeting populaire, tenu dans le cadre de la campagne électorale des locales du 27 novembre courant, le responsable partisan a considéré qu’"on ne peut séparer le nationalisme et la démocratie", relevant qu’"il faut se dresser contre quiconque veut porter atteinte à l’unité nationale ou tente de briser la cohésion sociale". M. Aouchiche a ajouté que les assemblées populaires locales sont des "espaces de militantisme qui nous aident à jeter les fondements d’une ère nouvelle par loyauté au Hirak populaire qui a stupéfait le monde", réitérant l’attachement de son parti à "lutter pour le changement et dont le message est l’engagement et la fidélité envers les chouhada et les moudjahidine pour bâtir une république démocratique et sociale". "Nous continuerons à défendre le caractère social de l’Etat conformément à la Déclaration du 1er novembre 1954 et le Congrès de la Soummam", a-t-il affirmé, ajoutant que la participation du FFS aux prochaines élections est "une décision réfléchie en dépit des prérogatives limitées des assemblées populaires locales". L’intervenant a également invité les citoyens à "bien réfléchir avant d’insérer leur bulletin de vote dans l’urne et à donner leur voix aux candidats compétents qui ont foi dans le principe de servir le pays et le citoyen afin de barrer la route aux arrivistes". Considérant également que la crise pluridimensionnelle nécessite des "solutions politiques en premier lieu", le premier secrétaire national du FFS a porté l’accent sur "l’importance d’un consensus national autour d’une feuille de route visant la réhabilitation de la pratique politique, et des solutions politiques réalistes à même de conduire vers des lendemains meilleurs".Aouchiche a estimé que son parti "s’est opposé en toute responsabilité à ceux qui tentent de diviser les algériens et les prêcheurs de la discorde", qu’il a qualifiés de "politiciens charlatans et extrémistes quelles que soient leurs appartenances", assurant que ceux-ci sont "les ennemis du peuple et de la patrie". Il a aussi insisté sur l ’importance de ''redonner espoir aux algériens et de recouvrer la confiance perdue en l’action politique", soutenant que son parti est resté "fidèle à la ligne révolutionnaire et à la ligne politique nationaliste pour jeter les fondements d’une nouvelle ère". Le premier secrétaire national du FFS a estimé, en outre, qu’"il ne peut y avoir de développement sans que l’on donne à toutes les compétentes algériennes l’occasion de construire une économie nationale qui réponde aux besoins des citoyens". A noter que le FFS participe aux élections locales à Constantine avec une seule liste pour l’assemblée populaire de wilaya.