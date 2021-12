"Les 27 membres présents sur les 34 membres statutaires ont adopté à l'unanimité le nouveau texte, qui apporte certaines modifications aux articles concernant les élections et la composante du bureau" a indiqué l'instance dans un communiqué.

En effet, même si les élections continueront à se dérouler conformément au règlement intérieur de la LNFA, elles se feront par scrutin de listes et à bulletin secret. Néanmoins, si une seule liste est présentée, l’assemblée générale peut décider de procéder à un vote à main levée.

Lors de l'élection des postes à pourvoir au sein du bureau de ligue, la majorité simple (50% +1) des suffrages valablement exprimés est nécessaire pour qu’une liste soit élue. Pour autant qu’il y ait plus de deux listes, est en outre éliminée après chaque tour de scrutin celle ayant obtenu le plus petit nombre de voix, et ce jusqu'à ce qu’il n’y ait plus que deux listes en lice.

"Les bulletins de vote vierges, ou non valables ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte" a encore précisé la LNFA concernant les nouveaux statuts, en ajoutant que les élections devront se faire trente jours au maximum après la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire" de fin de mandat.

Concernant la composante du bureau de Ligue de la LNFA, l'article 30 stipule qu'il doit comporter un total de cinq personnes : un président, un vice-président et trois membres.

"Les postes vacants seront remplacés par des suppléants choisis à chaque fois que besoin est, et ce, parmi la liste des deux membres suppléants élus (un de chaque groupe). Si un ou deux postes au sein du bureau de Ligue deviennent vacants, le bureau de ligue pourvoit le(s) poste(s) vacant(s). Si trois (3) postes ou plus deviennent vacants, le Secrétaire Général convoque une assemblée générale extraordinaire dans les délais impartis".

"Tout poste au sein du bureau de ligue est considéré comme vacant en cas de décès ou de démission du membre concerné, ou si celui-ci est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions" a-t-on encore précisé.

A la fin des travaux de mardi, le président Ali Malek a convoqué l'assistance pour ce mercredi, au siège de la FAF, pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'instance.

"Cette AGO sera consacrée à la présentation des bilans moral et financier. Il sera également question de la désignation des membres des comités électoraux chargés de la préparation de l'Assemblée élective, prévue le 21 décembre courant".