"Dans le cadre de la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense Nationale et des différentes entreprises nationales, publiques et privées, et sous la supervision directe de la Direction des Fabrications Militaires du ministère de la Défense Nationale, il a été procédé, mardi 11 octobre 2022 à Tiaret, en 2ème Région Militaire, à la livraison de (348) véhicules de marque Mercedes-Benz destinés à l’intervention rapide, au transport de personnels, au transport sanitaire (ambulances) et au transport de marchandises", précise le communiqué.

Ces véhicules ont été fabriqués par la Société Algérienne de Fabrication des Véhicules de marque Mercedes-Benz "SAFAV-MB", au profit de la Direction Centrale du Matériel du Ministère de la Défense Nationale, de la Direction Générale de la Sureté Nationale, des administrations publiques ainsi que des entreprises économiques civiles, publiques et privées", précise le ministère.

Cette opération, ajoute la même source, "s’inscrit dans la stratégie adoptée par le Ministère de la Défense Nationale avec les différentes structures publiques et entreprises économiques, visant à relancer l’industrie nationale avec des produits de qualité répondant aux normes internationales".