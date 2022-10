La Ligue arabe tend depuis sa création, il y a plus de 70 ans, à assumer son rôle de rassembleur des pays arabes, en œuvrant, tout au long de ces années à l'unification des rangs et à la préservation de la stabilité régionale, en dépit des défis majeurs et des enjeux géopolitiques induits par l'ordre mondial et les répercussions sur la scène arabe. L'Organisation s'est engagée dans sa politique à privilégier les voies pacifiques pour le règlement des conflits surgissant entre ses membres en recourant notamment à la médiation, aux bons offices, à l'envoi de commissions d'enquête et à l'arbitrage, conformément à l'article 5 de sa Charte de 1945 qui stipule que "le recours à la force pour le règlement des conflits entre deux ou plusieurs pays arabes est interdit". Ainsi, la Ligue arabe a contribué à la résolution de plusieurs crises et conflits: la crise de la Cisjordanie en 1950, le conflit entre la République arabe unie et le Liban en 1958, la crise entre le Koweït et l'Irak en 1961 et le conflit entre la Syrie et l'Egypte en 1961-1962. Elle est intervenue pour mettre un terme à la guerre civile au Yémen en 1962, la guerre entre le Yémen du Nord (République arabe du Yémen) et le Yémen du Sud (République démocratique du Yémen) en 1972, la guerre civile au Liban en 1975, l'agression sioniste contre le Liban en 1978 et l'invasion de l'entité sioniste du Liban en 1982-1985. En 2006, l'organisation panarabe a interpellé le Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu global au Liban en tenant l'entité sioniste pour responsable des dégâts et de la destruction causés par l'agression. S'agissant des guerres sionistes contre Ghaza, la Ligue arabe a appelé à maintes reprises à l'arrêt immédiat de l'agression contre la bande de Ghaza et à la levée du blocus qui lui est imposé ainsi que l'ouverture de tous les passages, tout en exhortant les pays du monde à participer à la reconstruction de cette région.L'Organisation a soutenu les peuples arabes dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance en menant des actions tant dans la région arabe qu'au niveau des organisations internationales, plaidant pour le soutien de la lutte des peuples de la nation arabe sous le joug du colonialisme. Les peuples arabes n'ont de cesse tout au long de leurs luttes pour l'indépendance de voir en la Ligue arabe en tant que "symbole de patriotisme", un soutien indéfectible à leurs causes. La cause palestini enne demeure "la question centrale" de la Ligue arabe, depuis sa création à ce jour. Au lendemain de l'occupation de la Palestine par l'entité sioniste suite à la guerre de 1948, la Ligue arabe est intervenue pour faire face à cette nouvelle situation et n'a pas hésité à prendre une série de décisions pour boycotter cette entité. Toutes les résolutions de l'organisation soulignent que l'entité sioniste constitue la "principale menace" pour tous les pays arabes, et pas seulement pour le peuple palestinien, ce qui nécessite une action arabe collective pour y faire face, et insistent sur l'impératif de préserver la sécurité arabe commune et la solidarité arabe étant le seul et unique moyen de contrecarrer les projets expansionnistes de l'occupant. A ce propos, la Ligue arabe a accordé un intérêt particulier à la question d'Al-Qods, vu l'importance religieuse et historique de ce lieu saint pour tous les arabes. Cette question a été inscrite comme l'une "des clauses essentielles" dans toutes les réunions de l'organisation panarabe, en insistant sur l'innéluctabilité du soutien à la lutte palestinienne pour permettre aux Palestiniens d'établir leur Etat indépendant, avec Al-Qods comme capitale.Concernant le dossier de la Libye, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, s'est di t récemment confiant quant à la coopération avec le représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye et chef de la mission onusienne, Abdoulaye Bathily, en vue de poursuivre les efforts internationaux et régionaux visant à sortir la Libye de l'impasse politique. Ils ont également convenu de poursuivre la concertation entre la Ligue des Etats arabes et les Nations Unies pour appuyer les efforts visant à rétablir la stabilité en Libye.