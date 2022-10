Le CR Belouizdad, triple tenant du titre, se rendra à Sétif pour défier l'ESS avec l'intention s'imposer et se hisser en tête du classement, alors que le promu l'USM Khenchela, sur sa lancée, sera en appel à Tizi-Ouzou pour défier la JS Kabylie, dos au mur, à l'occasion de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, mardi. Auteur d'un parcours sans-faute jusque-là, le CRB (2e, 15 pts), aura une belle occasion de s'emparer du fauteuil de leader, en affrontant l'Entente (6e, 11 pts), qui reste sur une victoire salutaire en déplacement face à la JSK (3-2). Le Chabab, auteur de cinq succès en autant de matchs, aura à cœur de signer une sixième victoire, pour déloger le CS Constantine (1e, 17 pts) de sa position de leader. L'ESS, qui a mis fin à une mauvaise série de trois matchs sans victoire, tentera de confirmer son réveil devant son public, et essayer d'infliger au CRB son premier revers de la saison. L'USM Khenchela (2e, 15 pts), surprise incontestée de ce premier quart de la saison, effectuera le déplacement à Tizi-Ouzou avec l'ambition de préserver sa dynamique face à une équipe de la JSK (15e, 4 pts), en proie au doute. Auteur de cinq victoires de rang, l'USMK de Nabil Neghiz constituera certainement un sérieux client pour les "Canaris", qui n'arrivent plus à amorcer leur envol, eux qui en parallèle, ont réussi à se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des champions. En perte de vitesse avec un seul point pris sur six possibles, l'USM Alger (4e, 13 pts), recevra le Paradou AC (13e, 8 pts), dans un derby algérois indécis et ouvert à tous les pronostics. Après un début de saison difficile, le PAC semble se relever, lui qui a décroché quatre points lors des deux derniers matchs, de quoi alerter les Usmistes, appelés plus que jamais à réagir s'ils ne veulent pas se voir distancés par le peloton de tête.De son côté, l'ASO Chlef (9e, 10 pts), battue à deux reprises lors des trois dernières rencontres, devra impérativement réagir à domicile face à JS Saoura (13e, 8 pts), qui semble déjà oublier son élimination en Coupe de la Confédération, en témoigne sa belle réaction au stade de Dar El-Beïda face à l'USMA (1-1). Les gars de Béchar, auteurs d'une entame de saison laborieuse, seront appelés à se remettre en question en déplacement, d'autant que leurs statistiques à l'extérieur ne plaident nullement en leur faveur (2 points sur 12 possibles).